Anti-aging ..

Jakkes, ik had beter niet in de spiegel kunnen kijken. Zie er niet echt florisant uit, vind ik dan he. Als je dat tegen een ander zegt , zeggen ze ; ach, wat een onzin, je ziet er toch goed uit. En dan wacht ik op wat er achteraan komt: voor je leeftijd. Komt niet altijd hoor, maar zo gaat het vaak wel he. Wat dat er nu mee te maken heeft snap ik nooit zo goed. Je ziet er goed uit of niet, punt uit. Maar goed, vandaag vind ik het dus niks. Zie er echt niet uit. Ik ga er wat aan doen en wel meteen. Het ijzer smeden als het heet is… en dat is het nu.

Hoe en wat zal ik doen? Jonger worden zal ik natuurlijk niet, maar je hoort niet anders dan allerlei reclames met verjongings middelen , het scheelt zo een paar jaar als je smeert met al die wondermiddelen . Dus ik moet zien dat ik wat van die spullen in huis krijg en dan ook nog allerlei soorten make-up, en nog iets voor het haar? Nee, haar is prima vind ik. Dat kan zo blijven, regelmatig stop ik mn kop in de rooie menie en dat doet het goed. Is niet echt rooie menie hoor, ik noem het zo, het is gewoon haarverf.

Maar goed. Eerst naar de winkel voor allerlei spulletjes. Geen idee wat ik eigenlijk koop, maar als er iets met age op staat zal het vast goed zijn, vooral anti-aging , ik denk dat het betekend dat je er jonger uit gaat zien. Dan nog make-up. Normaal heb ik een beetje créme , een potloodstreepje onder mn ogen en een lippenstift. Maar nu koop ik van alles . Een stift om je wenkbrauwen mooi mee te maken, en ook een soort piepklein scheermesje om die wenkbrauwen eerst bij te snoeien. Dan iets wat een foundation heet, en een blusher, geen idee, maar het klinkt wel interessant. Daar hoort een soort scheerkwast bij om het op je wangen te smeren. Okë, er maar bij dan. Dan een camouflagestift om rimpels en wallen mee weg te werken. Tsja, ook dat klinkt interessant. Het moet toch wat met eens mens doen zou je zeggen, anders verkopen ze al dat spul toch niet? Dan moet er nog oogschaduw komen en mascara. Smokey Eys klinkt ook wel spannend. Vooral dat Smokey ,doet me denken aan een nachtclub of zo. Zo eerst maar dan. Lippenstift heb ik thuis nog wel. Ik schrik me een hoedje als ik afreken. Tachtig euro!!!! Tjeetje mina, er mag wel een wonder gebeuren voor dat bedrag. En dan heb ik nog het goedkoopste uitgezocht. Er knap uit zien kost behoorlijk veel geld heb ik wel door. Maar ja, niet zeuren, er mooi uit zien is wel wat waard toch.

Thuisgekomen begin ik. Ja waarmee eigenlijk? Oja, schoonmaken moet eerst, las ik ergens op internet. Met van dat scrubspul. Gaat al je dode huidcellen vernietigen. Wist niet eens dat ik ze had. Nou ja, maar gewoon doen, raar spul hoor, allemaal korreltjes zitten erin. Duurt weet ik hoe lang voor ik alles er weer af heb, maar een kwartier later ben ik weer korrelvrij. Nu van dat foundation erop smeren. Dat ging vlot. Nu met die wenkbrauwen bezig. Eerst in model snoeien. Poe, dat is nog niet zo makkelijk, want ik moet de bril erbij op anders zie ik niet wat ik doe. Met mn bril balancerend op het randje van mn neus snoei ik een stuk van mn wenkbrauwen af. Geen idee hoe het er uit ziet, maar ik ga met die wenkbrauwen stift contouren maken en dan inkleuren, hoe moeilijk kan dat zijn zou je zeggen? Dan borstel ik het keurig uit. Nu oogschaduw. Dat is moeilijker, de bril moet af. Nou ja, op goed geluk dan maar. En mascara op het laatst. Ook zonder bril natuurlijk , anders kan ik niet bij mn wimpers komen. Ik wring me in alle bochten, maar het word een smeerboel. Dit word niks. Het zit meer naast m’n wimpers dan er op. Dat veeg ik er weer af, dan maar zonder smokey eys, jammer dan. Oja , nu blusher. Met die scheerkwast. Vanuit de jukbeenderen naar de buitenkant.

Dat is nog het leukste klusje vind ik. Een beetje met die kwast zwaaien lukt me best. Nog maar een beetje. Oké, ondertussen ben ik bijna een uur verder. De wallen camoufleren en ik doe nog wat lippenstift op en zo moet het klaar zijn. Ik doe m’n bril weer op en kijk in de spiegel. Ik schrik me een hoedje. Lijk wel een clown. Zwarte vegen van die mascara, niet goed afgeveegd zeker. En de wenkbrauwen zijn helemaal niet gelijk. De ene zit veel hoger dan de andere , de ene kijkt somber en de andere kijkt gefronst. Nou ja zeg. Dan die blusher op mijn wangen. Veel te veel. Lijken we koortsvlekken. Of dat ik verbrand ben door de zon , brrrr. En die camouflagestift heeft een rare streep onder mijn ogen achtergelaten. Zeker toch niet goed gedaan. Ja , weet ik veel. Ondertussen gaat de bel ook nog. Ik doe zo echt niet open. Die tachtig euro had ik beter anders kunnen besteden. Tjeetje, ik moet alles er weer af poetsen. Dit is vreselijk. Als mijn gezicht weer schoon is doe ik maar een beetje van die foundation erop. Mn potloodje heb ik gelukkig nog, even een streepje onder mn ogen en een beetje lippenstift en ik ben weer de oude. De bel gaat weer: het is de buurvrouw. Hee, wat zie je er leuk uit vandaag ,zegt ze. En dat met zo weinig make-up. Ja, zeg ik : ik heb niet zo veel over voor al die smeerseltjes, voor je het weet ben je tachtig euro kwijt. 😊